新冠恐由愛愛感染 研究發現關鍵 15:162020/05/08 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎病毒在顯微鏡下的畫面。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸研究人員發現，縱使新冠肺炎病患開始康復，病毒仍能存在男性的精液裡 中國大陸研究人員周四說，縱使新冠肺炎病患開始康復，病毒仍能存在男性的精液裡。 據CNN新聞網8日報導，中大陸國河南省商丘市立醫院的團隊檢測了在1、2月的疫情高峰期時，在該院接受治療的其中38名男病患，結果發現其中約有16%病患的精液中出現新冠病毒。 研究結果發表在「美國醫學會期刊網路開放」（JAMA Network Open）網上，報告說，這些病患中約有1/4處於急性感染期，近9%當時正在康復。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #中國大陸 #精液 #病毒 #男性 #河南 #商丘市立醫院 也許您會感興趣 國際熱門新聞 防疫不寂寞！泰王在德自主隔離 20名「性戰士」服侍 - 國際 驚爆通姦！泰王再開鍘4官員 - 國際 法女軍人爆去年武漢運動會就染疫 軍方反應藏內幕 - 國際 驚險！差9票 台灣口罩救了巴拉圭邦交 - 國際 美甲師遭鱷魚拖入水中淡定慘死 目擊友人：她完全沒尖叫 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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