大陸研究人員發現，縱使新冠肺炎病患開始康復，病毒仍能存在男性的精液裡

中國大陸研究人員周四說，縱使新冠肺炎病患開始康復，病毒仍能存在男性的精液裡。

據CNN新聞網8日報導，中大陸國河南省商丘市立醫院的團隊檢測了在1、2月的疫情高峰期時，在該院接受治療的其中38名男病患，結果發現其中約有16%病患的精液中出現新冠病毒。

研究結果發表在「美國醫學會期刊網路開放」（JAMA Network Open）網上，報告說，這些病患中約有1/4處於急性感染期，近9%當時正在康復。

(中時電子報)