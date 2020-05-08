前促轉會立委黃煌雄前年10月因「東廠」事件辭職之後，去年獲得企業家寶佳機構創辦人林陳海捐款30億元，在國立清華大學以「校中校」的模式成立台北政經學院(Taipei School of Economics and Political Science,TSE)，並獲得4位前教育部長黃榮村、曾志朗、吳清基、蔣偉寧等，及朱雲漢、單驥等政經學者擔任基金會董事，未來將培育以亞洲為重心的國際政經與公共事務領袖人才。

TSE基金會8日下午與國立清華大學簽約，董事長黃煌雄致詞指出，TSE是私人捐資，財務自主，將可突破公立大學的經費限制，延聘全球一流師資。

黃煌雄表示，他受英國費邊社懷抱社會改革理想、創辦倫敦政經學院（LSE）的啟發，開始構思如何在台灣創辦一所引領世界與歷史思潮的學術殿堂，最後決定與培養過無數頂尖理工人才，並孕育出諾貝爾獎得主的清大合作，創造雙贏。未來TSE將禮聘國際級大師與新銳學者到學院講學，倫敦政經學院、哈佛甘迺迪學院等知名學府也是未來合作辦學對象。

清華大學校長賀陳弘指出，TSE的設立計劃已獲教育部同意，明年110學年度開始招生，其中國際生將占2／3以上，採全英語授課，畢業生拿清大學位證書。

賀陳弘指出，全球所面臨的重大政治經濟危機，無一不牽涉科技因素，人類社會如何永續，政治經濟與科技領域必須共同努力。TSE與清大的合作，結合了民間力量與公部門，也是社會科學領域前所未見的最大捐助。

未來台北政經學院將參酌倫敦政經學院模式，開辦跨領域碩博士學程。110學年度至少先招收10名碩士生，後年111學年度至少招收40名碩士生與10名博士生，名額逐年增加。上課地點初期在新竹清華大學創新育成大樓，未來將在校園另建學院大樓；而清大台北市金華街校地月涵堂將成為前進基地，3年後也會在台北授課。

(旺報 )