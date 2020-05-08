YouTuber「一隻阿圓」擁有姣好外型和火辣身材，加上常公開分享穿搭美妝訊息，迅速累積不少粉絲，人紅是非多的她在IG曬出泡湯照，性感火辣模樣卻遭網友狂酸：「可不可以不要每次都在那露奶」，對此她則是霸氣直接回應。
阿圓在IG上傳和好友們出遊的照片，只見她開心寫道：「昨天很像重回高中時光，畢旅大家前一晚睡不著，一群好友想著要dress code，還要帶冰火然後通宵聊天談心」，字句透露相當享受與好友相聚時光，而照片中他穿著印有花朵圖案的泳裝入鏡，大露豐滿北半球和深邃事業線，加上對著鏡頭露出甜美燦笑，讓一票網友直噴鼻血。
不過卻有網友狂酸：「可不可以不要每次都在那露奶」，對此她霸氣回應：「你其實可以選擇不要看的」，語氣可說充滿無奈，不過也有網友力挺：「習慣看阿圓露奶風格的po文跟youtube，被罵然後穿得超保守的，我都看不習慣」，對此她則搞笑回應：「所以是希望哪一種？其實什麼風格我都喜歡，我不是很能一直單一」。
(中時電子報)
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