67歲的周媽媽靠在市場賣水果拉拔4名子女長大，因天天站12小時，加上90公斤的體重，讓他膝蓋罹患退化性關節炎，去年接受右膝人工關節重建手術後，出現傷口化膿感染，經轉診至中國醫藥大學附設醫院，醫師應用「3D列印模具」製造含抗生素活動型骨水泥治療後，感染情況獲得改善，曾經面臨截肢的她，如今重返市場賣水果，她說，這是最好的母親節禮物。

中國附醫骨科部人工關節科醫師林宗立指出，人工關節術後會有約2％病患會併發感染，周媽媽因為本身有糖尿病，造成右膝置換人口關節後出現感染，經由抽血、抽關節液及照射X光檢查評估，需先拔除舊有人工關節，徹底清創，再依其感染的病菌置入含抗生素骨水泥，幫忙殺菌，待感染得到控制，約3個月後再移除抗生素骨水泥與人工膝關節再重建手術。

林宗立表示，含抗生素的活動型骨水泥，有助於控制感染，且膝蓋能自由活動，減少關節僵硬與肌肉萎縮，因此有利於第二階段的手術重建。傳統的活動型骨水泥，大部份是由醫師手作或翻模，常因骨水泥表面粗糙、結構不穩，而產生不少併發症。

林宗立於是與該院3D列印中心團隊共同研發「3D列印模具」，用來製造暫時植入使用的活動型骨水泥，藉由3D列印技術改善傳統活動型骨水泥的缺點，達到關節平滑、結構強化、精準量化，且尺寸個人化。此「3D列印模具」已獲得專利認證、技術移轉、及國際期刊發表。

周媽媽在接受第一階段手術，置入由「3D列印模具」所製造的活動型骨水泥後，不須依賴輔具，膝關節可活動角度約0至90度，能自行使用助行器步行。待感染獲得控制後，即接受第二階段膝關節重建手術。術後恢復良好，讓她順利回到工作崗位。

(中時 )