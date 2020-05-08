坐落於金湖鎮成功村，1921年興建，占地約25畝的陳景蘭洋樓是全島最著名的地標建築。（李金生攝）

陳文顧鎮長（左二）和鎮代會主席蔡乃靖（右二）頒獎給今年模範母親代表，場面溫馨快樂。（李金生攝）

新冠肺炎疫情擋不住溫馨母愛，金門金湖鎮公所今年選定在全島規模最大，曾是金防部〈官兵休假中心〉的百年歷史建築「陳景蘭洋樓」舉辦模範母親表揚活動，讓出席參加的鄉親留下不一樣的回憶。

坐落於金湖鎮成功村，1921年興建，占地約25畝的陳景蘭洋樓是全島最著名的地標建築，曾做為金防部官兵休假中心，留下百萬雄師的無數足印和共同記憶，也曾做為陳坑國民學校、陸軍野戰醫院和省立金門中學臨時校舍，百年光陰故事至今仍為人津津樂道。

金湖鎮所考量新冠肺炎疫情影響，基於防範群聚感染的考量，今年模範母親表揚活動移師戶外，並選定在這棟大洋樓廣場舉辦，各里里長和鎮代應邀出席，一致稱讚有創意又溫馨。

陳文顧鎮長和鎮代會主席蔡乃靖頒獎給今年模範母親代表，有縣表揚模範母親：張美蓮（瓊林里）、黃能發（料羅里）、李愛環（溪湖里）。鎮表揚模範母親：李（艸久）菜（瓊林里）、呂寶玉（料羅里）、陳秀儉（溪湖里）、吳妙慧（新湖里）、陳呂淑女（山外里）、吳玉鳳（新市里）、蔡（石羨）輝（正義里）、謝進治（蓮庵里）等人。

(中時 )