聯強(2347)自行結算2020年4月營收約為235億元，受疫情影響及各國匯率大幅波動，較去年同期的256億元減少8%，若排除匯率影響數，年減2%。今年以來受疫情影響，前4月營收約922億元，比去年同期下滑近14%。

4月營收依產品別來看，資訊產品4月的營收為141億元，較去年同期的151億元減少6%；通訊產品的營收為9億元，較去年同期的15億元衰退42%；消費性電子產品的營收為19億元，比去年同期的15億元逆勢成長26%；IC元件的營收為66億元，較去年同期的75億元減少12%。

聯強國際2020年前4月的營收為922億元，其中，資訊產品營收為569億元，較去年同期減少13%，佔總營收的比重為61%；通訊產品營收43億元，較去年同期減少33%，佔總營收的比重為5%；消費性電子產品累計營收為74億元，較去年同期成長9%，佔總營收的比重為8%，可看出消費性電子產品為疫情相對受益者；IC元件前4月營收為236億元，較去年同期減少17%，佔總營收的比重為26%。

(時報資訊)