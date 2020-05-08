漢來美食（1268）受新冠肺炎衝擊宴會訂單及消費者來店消費意願，2020年首季稅後淨利驟降至0.23億元、每股盈餘（EPS）0.64元，雙創歷史新低。不過，隨著疫情趨緩，公司表示，5月餐廳業績已漸回溫，推出的冷凍商品反應亦佳，對未來發展宅經濟商機充滿信心。

漢來美食2020年首季合併營收8.39億元，季減10.68％、年減18.52％，為近5季低點。毛利率42.21％、營益率3.56％，分創近2年半及歷史低點。稅後淨利0.23億元，季減55.27％、年減75.85％，每股盈餘（EPS）0.64元，雙創歷史新低。

漢來美食亦公布2020年4月自結合併營收1.14億元，較3月1.4億元減少16.68％、較去年同期2.49億元減少達54.19％，續創歷史新低。累計1～4月合併營收9.53億元，較去年同期12.79億元減少25.47％，亦續創同期新低。

受新冠肺炎疫情衝擊消費者來店消費意願，漢來美食除了宴會訂單首遭衝擊，主力的「漢來海港」自助餐廳3月初後來客數亦隨著境外病例大爆發而銳減，致使首季各項營運績效指標均出現明顯衰退。海軍敦睦艦隊事件亦使2據點休館消毒，影響4月營收表現。

不過，隨著國內已連26天未出現本土確診新增案例，久悶在家防疫的民眾開始放心出門透氣消費。漢來美食表示，餐廳業績自五一連假起即有回溫現象，母親節訂位情況亦自3日起明顯拉升，營運動能可望逐步回溫。

而疫情亦連帶提升大眾對外帶餐食及宅配需求，漢來美食除強化既有外帶服務、推出便當積極突圍，也抓準消費形態改變的「宅經濟」商機，於官網網購平台上推出「宅美食」系列，將餐廳受歡迎的「台式滷肉豆腐」和「家鄉獅子頭」2道菜色研製成冷凍商品上架。

同時，因應台灣民間閏四月出嫁女兒要送娘家父母豬腳的習俗，漢來美食亦與電商平台聯手推出冷凍豬腳麵線禮盒。公司指出，推出短短不到2個月已售出近2000組，對於未來發展宅經濟市場充滿信心。

(時報資訊)