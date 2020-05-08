高級羽絨衣代工大廠廣越(4438)8日公告4月份合併營收4.77億元，年減下滑36.24%，主受產品組合影響，今年羽絨衣趨勢仍將重返厚重長大衣、致廣越淡旺季今年將較去年更趨明顯。

受到Covid19疫情衝擊，廣越之美國戶外品牌客戶調整訂單交期延後，再加上美元對新台幣匯率相較於去年弱勢，綜合考量後今年業績下修10~15%左右。不過，中國大陸市場復原之情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情影響，最大客戶ADIDAS今年訂單仍然成長可達20%。

目前廣越無論中國大陸或越南之原物料供應皆無短缺情形、若Covid19疫情6~7月有趨緩穩定之情況、美國戶外品牌客戶若有急單回補或交期恢復，廣越產能將完全配合趕工，屆時營收下滑之數字或可有回補之機會。總經理吳朝筆表示，目前5、6、7月訂單滿檔，衝刺旺季出貨，大客戶ADIDAS訂單大增2成、Under Armour訂單大增5成。廣越大陸廠及越南各廠目前產能滿載。

(時報資訊)