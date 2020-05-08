尖點科技(8021)公布第1季財報，受到新冠肺炎疫情影響，單季稅後盈餘為2100萬元，季減34.8%，年減30.6%，單季每股盈餘為0.15元，隨著大陸廠區運作逐步恢復正常，尖點4月合併營收為2億3516萬4000元，較上月增加2.7%，較去年同月減少6.4%。

新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後復工，衝擊尖點第1季業績，尖點第1季合併營收為5億9800萬元，季減25.8%，年減8.8%，營業毛利為1.49億元，年減2.61%，合併毛利率為25.05%，季減5.8個百分點，年增1.7個百分點，營業利益為4000萬元，較季減56.3%，較去年同期增加94%，歸屬於母公司稅後盈餘為2100萬元，較去年第4季3300萬元減少34.8%，較去年同期3100萬元減少30.6%，單季每股盈餘為0.15元。

就產品別來看，PCB鑽針佔尖點第1季合併營收67.5%，鑽孔服務佔比27.9%，金屬刀具則佔4.7%。

尖點4月合併營收為2億3516萬4000元，較上月增加2.7%，較去年同月減少6.4%；累計前4月合併營收為8億3301萬5000元，較去年同期減少8.1%。

(時報資訊)

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