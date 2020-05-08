記憶體模組大廠威剛(3260)2020年4月營收20.34億元，雖比3月高檔下滑28.8%，但年增率約11%，公司預期，在各地疫情高峰陸續出現後，各國政府準備積極展開經濟復原行動，整體產業動能可望於下半年穩定逐季回溫，旺季效應可期。

威剛表示，3月前後，歐、美、日、東南亞及中南美各國陸續展開鎖國、封城手段，連帶對各地經濟活動造成不小的影響，包括進出口貨運、報關進度延滯等；加上4月清明連假造成工作天數減少，使得威剛4月營收較3月減少28.8%。4月DRAM及SSD等前二大產品線占比仍超過8成，與3月相近，其中DRAM單月營收占比達58%，SSD約26%。

威剛科技今年前4月營收92.19億元，年增11.88%。分析今年前4月產品比重，DRAM貢獻48%，SSD位居第二達30%，記憶卡及隨身碟維持在12%左右。

今年以來，在企業及學校等相繼實施在家辦公及遠距授課等措施，雲端運算、電商、電競及網路串流等應用大幅攀升，帶動伺服器及新增的筆電、平板、桌上型電腦訂單增加。威剛旗下電競品牌XPG也與英特爾聯手，正式跨入電競筆電市場，推出XPG XENIA電競筆電，以高規格標配搶進高效能電競筆電市場，增加XPG品牌系列產品覆蓋度，也為XPG擴增電競粉絲群；高毛利率的品項持續增加，有利於威剛長期的營運獲利率逐年看漲。

(時報資訊)