工業電腦大廠研華（2395）公布2020年4月自結合併營收43.93億元，較3月40.76億元成長7.75％、仍較去年同期46.57億元減少5.68％。累計1～4月合併營收156.65億元，較去年同期169.58億元減少7.62％，仍雙雙改寫同期次高。

研華表示，以各區域觀察，4月中國大陸市場出現強勢反彈、台灣市場表現持平，其他市場則受各國封鎖令影響，較去年同期衰退。就事業群而言，則以工業物聯網事業群（IIoT）維持年成長，其餘事業部門多出現衰退。

前4月概況方面，研華指出以台灣、韓國與東南亞市場成長較突出，各事業群則普遍衰退。其中，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、應用電腦事業群（ACG）、工業物聯網事業群（IIoT）年減個位數百分比，物聯雲事業群（CIoT）與智能服務事業群（SIoT）年減達雙位數。

研華法說時預期，在遞延訂單出貨帶動下，第二季合併營收可望季增約20～25％，毛利率估與首季37～39％相當，營益率估落於16.5～18.5％，較首季14.67％提升。但下半年狀況仍不明，預期全年營收在較好狀況下可實現個位數成長，較差時可能出現個位數衰退。

多家外資出具報告，認為研華首季獲利表現優於預期，第二季營運展望符合預期，雖然下半年展望看守、短期收益具下滑風險，仍看好研華可維持較高的營運績效品質，維持既有評等不變，目標價區間則自180～330元調整為214～330元。

(時報資訊)