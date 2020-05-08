美國企業財報亮眼、失業申請人數放緩數週，激勵隔夜美股四大指數收漲，今日台股也跟隨美股腳步，早盤開高走高，開漲40.3點，報10883.22點，漲幅一路擴大，旋即越過10900關卡，最高攀升至10970.7點，惟在上檔年線承壓，漲幅轉為收斂，終場上漲58.5點或0.54%，收10901.42點，險守10900關卡，成交值放大至1856.93億元。今日外資(不含外資自營商)賣超41.2382億元，投信買超5.046億元，自營商買超11.4408億元，三大法人賣超24.75億元。

今日集中市場漲多跌少，油電燃氣類股收漲4.23%，領軍盤面；生技醫療類股收跌3.82%，最為疲弱。蘋概三雄中，大立光(3008)收漲3.81%，表現最好；鴻海(2317)小漲1.33%，至於有護國神山之稱的台積電(2330)收平，表現平淡。值得注意的是，近期最具明星光環的防疫概念及生醫類股，出現短線過熱疑慮進而走疲，毛寶(1732)、恆大(1325)、亞諾法(4133)、康那香(9919)紛紛打入跌停。

個股方面，定穎(6251)首季每股大賺1.94元，Q2也樂觀，加上三大法人昨轉買超2152張，今日亮燈漲停，傲視大盤。嘉威(3557)首季稅後淨利2.79億元，EPS3.86元，優於去年全年，亮眼成績同步反映在股價上，以漲停完美謝幕。建準(2421)4月營收12.51億元，年增逾4成，寫下單月歷史新高，股價聞訊攻上漲停。

大立光今帶領台股震盪走高，終場收10901.42點。技術面：5日RSI為70.34，10日RSI為65.77。9日K值為76.38，9日D值為74.81。20日乖離率為3.4。觀察三大法人動向，今呈現土洋對作，單看外資已連5賣，累計賣超605.71億元，本月至今尚未轉買超。

新冠肺炎疫情趨緩，提振市場信心，加上公司4月、首季財報相繼出爐，帶動台股表現，不過現遇年線反壓，短期仍呈震盪格局。展望下周，凱基投顧預期，台股加權指數將落在10700-11200點區間震盪，並看好六大題材類股，分別為散熱股、Mini Led股、宅經濟股、ABF基板股、MEMS麥克風股及CCL股。

(時報資訊)