疫情帶動的WFH商機，4月NB品牌廠和一線代工廠營收都繳出好成績，仁寶(2324)4月營收年增15.3%；華碩4月品牌營收年增17%。

仁寶4月份合併營收為新台幣9430.05億元，月成長16.8%，年成長15.3%。前4月累計合併營收為新台幣2763.52億元，累計年減55%。仁寶4月NB出貨430台，創去年6月以來新高。

華碩4月集團營收為227億元，年增14%，4月品牌營收為200億，年增17%。第一季營運結果及第二季營運展望，將於5月13日法說會說明。

(時報資訊)

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