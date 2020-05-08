《熱門族群》疫情帶動WFH商機 NB廠4月繳佳績 15:242020/05/08 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情帶動的WFH商機，4月NB品牌廠和一線代工廠營收都繳出好成績，仁寶(2324)4月營收年增15.3%；華碩4月品牌營收年增17%。 仁寶4月份合併營收為新台幣9430.05億元，月成長16.8%，年成長15.3%。前4月累計合併營收為新台幣2763.52億元，累計年減55%。仁寶4月NB出貨430台，創去年6月以來新高。 華碩4月集團營收為227億元，年增14%，4月品牌營收為200億，年增17%。第一季營運結果及第二季營運展望，將於5月13日法說會說明。 (時報資訊) #仁寶 #華碩 #NB #WFH #品牌營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 02:032020/05/04 財經 《其他電子》雙鴻Q2獲利估季增逾倍 H1拚賺半個股本 09:092020/05/06 財經 《業績-電腦設備》西勝Q1每股虧0.52元 後市走出谷底 09:092020/05/06 財經 《半導體》高階產品訂單旺 德微業績可望好到Q3 11:082020/05/06 財經 Google Meet視訊功能現身Gmail 視訊會議1秒開啟 15:112020/05/06 科技 微軟Teams群組計畫增至250人 對決Zoom與Google Meet 16:452020/05/06 科技 《業績-電腦設備》新普科Q1EPS創同期高 Q2業績拚更好 17:392020/05/06 財經 《電腦設備》新普科績優 外資喊加碼、目標價350元 11:422020/05/07 財經 《電腦設備》英業達4月營收創20個月新高 疫情帶動NB出貨旺 15:402020/05/07 財經 《電子零件》健鼎殖息率約6.8％ Q2營運勝Q1 16:312020/05/07 財經 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 慘…散戶押這檔變替死鬼！專家驚爆恐套牢一輩子 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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