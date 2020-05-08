由經濟部工業局、高雄市政府合辦的「2020放視大賞」，為了因應新冠肺炎（COVID-19）肺炎疫情影響，今年取消實體展覽，改以「放視校園出巡GO」進行，邀請設計名人、知名網紅及廠商一同走進校園，發掘未來產業優秀人才。 執行單位台灣產學策進會8日表示，2020放視大賞「校園出巡GO」，將前往5所參展校系，7日出巡首站，選定雲林科技大學設計學院，除邀請網紅志祺七七、知名設計人陳青琳、廖小子與學生交流互動，分享各自設計經驗，以建構人才與產業間的橋樑。

此外，更於現場舉辦人才媒合會，徵才廠商包含思維工坊、二棲設計、奧汀整合行銷、木樂、Funique VR Studio等廠商，為產業發掘優秀人才，以解決新鮮人求職及企業徵才問題。 台灣產學策進會指出，除了首站雲林科技大學視覺傳達設計系、及數位多媒體設計系外，放視大賞攝影團隊也將陸續於109年5月12日至109年5月18日期間，前進南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系、輔仁大學應用美術系、台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系，展示視覺傳達、動畫、遊戲等多元內容。 台灣產學策進會說，由於新冠肺炎疫情影響，2020放視大賞停辦實體展，但運用創意並結合科技，以線上節目、線上展覽、社群擴散等策略，來提升新鮮人的能見度，同時也鼓勵企業前進校園媒合徵才，以增加新鮮人就業機會。 「放視大賞」為國內最具指標性數位內容設計展覽暨競賽平台，打造產業與學界間的友善橋樑，發掘產業新血，近年來，AR/VR體感科技的創新應用，於遊戲、影視娛樂、醫療等各領域持續發酵，而帶動數位經濟成長動能，亟需優質人才投入。

此外，在疫情影響下，經濟部也從補資金、顧人才、助轉型與拚升級等方向著手，推動多項紓困方案及貸款，積極解決疫情對產業帶來的影響。

(工商 )