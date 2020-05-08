高雄市長罷免投票6月6日即將舉行，高雄市鳳山區市議員黃捷踢爆、有市民詢問高市選委會投票當日是否算放假，竟得到「不算在給假範疇」回答。黃捷痛批高市選委會「說謊、無恥」，高市選委會則澄清查無此事。

黃捷表示，日前有外地工作的高雄市民向她陳情，表示5日當天上午打電話向高市選委會詢問當天是否為國定假日，高市選委會回答「選舉有分為大選舉、小選舉，這類地區性的選舉不算在投票日應給假的範疇內」。

黃捷質疑，高市選委會應該主動宣導，提供錯誤資訊是失職、行政不中立、誤導民眾，企圖干擾選舉行為。

高市選委會澄清，高市選委會並沒有黃捷指出、否定具投票權者放假之情形，經詢問同仁，並未有此事項。

高市選委會強調，6月6日罷免投票日均以放假處理。選舉區外的機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假的規定辦理。但適用勞基法的勞工，放假及工資給付等事項則依勞動部的規定辦理。

(中時 )