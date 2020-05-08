政府利用交通部高速公路局的「1968」App顯示全台各景點人潮資訊，但被部分縣市批評是標籤化，民眾看到資訊反而不敢來，交通部政務次長王國材指出，經中央與各縣市討論後，188處熱區、215個熱點刪減為146處熱區、180個熱點，今日下午2時30分上線。

王國材說，近日不斷與地方政府溝通，尤其是台南、高雄討論較多，近日也發現問題，有些地方人潮分配不均，例如有的夜市面積很大，但人潮只有集中在幾條街，像基隆廟口夜市就是遊客塞在前段、後段不塞。至於菜市場的問題是，民眾帶手機的比較較低，人潮跟計算有落差，必須調整運算模式。

更新後的1968App於今日下午上線，188處熱區減為146處，215個熱點刪減為180個。王國材強調，標示出人潮熱點並不代表禁止旅遊，而是希望民眾做好保持社交距離、戴口罩，快樂安全的出遊。

根據最新資訊，台南原本有24處熱點，地方原本要求全刪，但經過討論，後來刪掉奇美博物館周邊、頑皮世界、學甲慈濟宮、國宅夜市、關子嶺、善化夜市、樺谷夜市、復華夜市、同安夜市、安西夜市、尖山埤江南渡假村等11處熱點，但增加左鎮化石園區與黃金海岸，現在共有15處。

高雄的熱區則刪除IKEA、內圍夜市、旗山轉運站周邊、旗山老街周邊、興達港周邊、吉林夜市、五甲自強夜市、凱旋觀光夜市、瑞北夜市、岡山夜市、忠孝觀光夜市、大社夜市、光華夜市、路竹夜市、鳳山中華夜市、興中夜市、義大世界等，留下六合、瑞峰、林園夜市等17處，另加入旗津貝殼館、金獅湖蝴蝶園、澄清湖、蓮池潭、西子灣觀景平台等5處。

(中時 )