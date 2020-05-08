「醫界王陽明」賴弘國2018年與香港Twins成員鍾欣潼（阿嬌）結婚，今卻爆出兩人已在今年3月1日離婚，結束僅14個月的短命婚姻，稍早致電賴弘國手機關機，傳訊息皆是已讀不回，阿嬌則有經紀公司英皇代回應：「承應雙方已經簽了分居協議，希望能夠給雙方一個冷靜期。兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很專重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」

(中時 )