台北市今(8)日召開流行疫情防疫會議，台北市長黃珊珊會後表示，台灣的疫情目前看起來稍稍緩解，北市政府各局處也正在盤點目前防疫政策，如果情況許可，相關場館的地點活動，下禮拜將會逐一解封，「不過前提還是希望政府做好嚴守邊境，保護民眾安全」。

黃珊珊指出，以台北市為例，118例確診案例中，僅有8例是本土感染，基本上大多數的確診案例都是境外移入，她建議應讓之後返國的旅客都先強制入住防疫旅館，等14天過去再進入社區，目前台北市有1500多間防疫房間，數量上相當充足，「嚴守邊境與回復民生經濟，會是台北市下一階段堅持的兩個原則」。

黃珊珊認為，目前許多活動是暫停狀態，但這次的解封不會一次全部開放，「我們不會一步到位，也會視疫情調正」，市政府會將市民的衣食住行育樂進行區分，把輕重緩急做列成表，希望有一個科學化、系統化的的做法來逐步防疫，黃珊珊強調，台北市希望顧防疫、也顧經濟「不能還沒病死就先餓死」。

週末將迎來母親節，黃珊珊針對聚餐人潮的疑慮則表示，平時民眾也還是會需要外出用餐，只要小心注意清潔衛生，保持安全距離，其實不必太過緊張。

(中時電子報)