高雄市長韓國瑜（中）今合體亞洲美食天王陳鴻做料理，製作出「防疫雜糧蛋糕」。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜（中）今合體亞洲美食天王陳鴻推廣高雄美食，推出美食評選活動「百選美饌」。（柯宗緯攝）

高市府推動安心旅遊，今年適逢打狗更名100周年，高市觀光局推出美食評選活動「百選美饌」，8日邀請亞洲美食天王陳鴻與高雄市長韓國瑜合體製作「防疫雜糧蛋糕」，韓在炒猴頭菇時，炒到「操灰搭（燒焦）」，所幸陳鴻神救援補救，並用心點綴擺盤，這才端得上桌。

觀光局長邱俊龍表示，疫情過後，為促進庶民經濟發展，配合打狗100周年舉辦系列活動，首先舉辦「高雄100·百選美饌」，將公開徵求評選「高雄老味店家」及「高雄夜市美食」共百間推薦店家，即日起至31日下午5時截止報名，串起旅宿、美食產業鏈，刺激觀光活水。

有美食界的師奶殺手之稱的陳鴻，特別發想設計造型酷似母親節蛋糕的「打狗養生雜炊飯」，並以東高雄在地食材示範健康料理，找來韓國瑜及邱俊龍兩位幫手助陣。

韓國瑜幫忙炒猴頭菇，結果還炒到燒焦，陳鴻虧他「看來市長很少做家事，除了洗衣服以外」。最後「防疫蛋糕」完成後，陳鴻笑說「大家都有看到喔，這個蛋糕是韓市長做的」，韓急忙撇清說「不要推卸責喔」。

邱俊龍表示，「百選美饌」活動特別結合一心三線區域觀光品牌的策略，也集合全台知名的美食家、料理達人、學術專家及美食線記者共12人的評審團進行評選，包含重量級評審陣容亞洲美食天王陳鴻、飲食文學作家焦桐、知名美食家吳恩文等評審。

「高雄夜市美食」則用網路人氣票選的方式，透過網路選出最受民眾喜愛的排隊夜市美食，預計在5月統計報名名單後，開放高雄人氣夜市美食網路投票，為鼓勵民眾踴躍票選，將舉辦活動抽獎送出免費住宿券。

邱俊龍指出，將於活動過後，結合旅宿業和入選店家透過更多的互動結合創造彼此共好商機，如發行美食券推薦給入住的旅客品嚐道地的高雄味，後續並規畫推出相關美食影片、輕旅行遊程及出版美食專書，創造高雄觀光產值。

(中時 )