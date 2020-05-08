大林郵局9萬元搶案 搶匪落網竟是前國小家長會長(影片源自Youtube)

嘉義縣大林鎮中山路上的郵局昨天下午4點多發生搶案，歹徒拿刀挾持量額溫的女志工，搶走9萬1800元後，趕緊快步離場，警方鎖定1名在逃嫌犯，8日上午11點逮捕45歲曾任某國小家長會長的黃姓嫌犯。警方昨晚已鎖定黃嫌行蹤，黃今日中午送牛奶時，未料警方突然冒出逮人，黃到案時說「犯下搶案，我很後悔」。

警方從黃住家查扣作案用的菜刀、安全帽、外套、褲子及手套等證物。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁（右四）、嘉義縣警察局長廖宗山（右五）今日下午3點到場表揚有功人員。（民雄分局提供／張毓翎嘉義傳真）

昨天下午4點21分，郵局林姓女志工看到一名黃嫌進入，便請他拿下安全帽量額溫，未料黃突然拿出菜刀，大喊「要搶錢！」，郵局經理見黃情緒不穩，為保護人員安全，從抽屜拿一疊現鈔放在櫃台上，黃見狀趕緊拿錢，一旁女志工則嚇得抱頭趴在地上。

黃嫌拿到錢後，轉身快步走出郵局，全程僅約88秒；黃嫌一出郵局，沿著縱貫線鐵路逃逸，目擊民眾表示，黃嫌不疾不徐地經過，未發現是否有帶刀或鈔票，警方漏夜調閱上百支監視器，鎖定黃嫌。

據悉，黃嫌曾任某國小家長會長及某宮廟委員，有公共危險前科，目前在一家牛奶公司上班，今日出門送牛奶時，被埋伏的警方逮捕，另，警方從黃住家查扣作案用的菜刀、安全帽、外套、褲子及手套等證物。

黃坦承為獨自犯案，供稱因積欠朋友11萬元債務，才大膽行搶。警方初步調查，黃嫌已將搶來的9萬多元償還，目前正全力追查贓款。全案依強盜罪嫌將黃移送法辦。

警方在案發後19小時內，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣警察局長廖宗山今日下午3點到場表揚有功人員。

(中央社)