美中兩國貿易代表進行電話協商的報導，緩解了投資人對美中緊張局勢持續升高的擔憂，周五日股追隨隔夜美股走高，景氣循環股表現尤為強勢。

終場日經225指數大漲2.56%，收在20,179.09點，創下1周新高。雖然本周因黃金周長假僅交易兩天，但日經指數周線收漲2.9%，連漲第2周。

東證一部指數今日收漲2.21%，為1458.28點。

交易商表示，在全國於5月31日解除緊急狀態前，一些疫情較輕微的地區可望提前解封的樂觀預期，亦為投資人的風險偏好帶來提振。

美國與中國首席貿易代表周五透過電話討論兩國敲定的首階段貿易協議，中方同意改善落實協議的氛圍，美方則表示雙邊都看好貿易承諾得以付諸實行。

對景氣周期高度敏感的鋼鐵股、有色金屬與海運股漲幅領先，分別收漲5.96%、4.81%與4.33%。

受惠於美中兩國透過電話交流的消息及中國股市走高，中概股表現優於大盤，發那科收漲3.7%，小松製作所漲2.9%，日立建機漲3.9%。

任天堂湧現獲利了結賣壓，終場收跌3.9%。Switch遊戲機與熱門遊戲「集合啦！動物森友會」（Animal Crossing: New Horizons）需求強勁，帶動該公司上季獲利暴增200%。

(時報資訊)