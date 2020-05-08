原相(3227)今(8)日舉辦法人說明會，第一季淨利衝上12年來新高，但毛利率因為產品組合微幅衰退，展望第二季，原相看好滑鼠、遊戲機等主要產品將持續成長，其中受惠任天堂Switch熱銷，原相看好第二季遊戲機出現成長上看3~4成，整體來說，預估第二季營收會比第一季略增、幅度落在5%以內，全年業績也將比去年成長。

原相第一季營收16.95億元，季減約12.6%，年增加76.9%，歸屬母公司淨利2.7億元，為12年來同期新高水準，每股純益1.98元，但因產品組合變化，單季毛利率57.5%，較去年第4季下滑約0.7個百分點。

發言人羅美煒表示，原相首季滑鼠產品比重減少到59%，遊戲機則是提升到13%、比預期好，其他產品方面，受到疫情關係，TWS(無線藍芽耳機)、穿戴等，都比去年第四季減少，整體其他產品營收比重掉到28%；至於第一季存貨有增加，他表示，主要是因為備貨增加、客戶備貨遞延，但整體觀察到的是庫存水位還是屬健康。

展望第二季，羅美煒表示，目前新冠肺炎疫情還在持續，實在比較難預估，以目前掌握到的來看，各產品線在第二季各有消長，以滑鼠來說，第一季、第二季和NB、PC相關度高的有線無線滑鼠，出貨狀況不錯，今年上半年應該會比去年上半有明顯成長，預計第二季出貨會有個位數成長，更會比去年同期成長2~3成的成長，至於電競滑鼠，第二季需求會比較下滑，主要是一些網咖生意也受到影響，出貨會比第一季呈現減少雙位數，整體第二季滑鼠產品出貨會略減，幅度會小於5%，但仍相較去年有2成成長，預估單季佔比營收落在53%~55%。

任天堂遊戲機Switch熱銷，原相順勢受惠，羅美煒指出，預計遊戲機產品因為客戶端銷售告捷，需求也在增加，故預計第二季出貨不論是季成長或是年成長的幅度都上看3~4成，占比營收也會拉高到17~19%。

至於其他產品部分，安防產品預計會有個位數成長，穿戴產品則受到疫情影響比較明顯，會相較第一季呈現雙位數衰退，至於TWS(無線藍芽耳機)，同樣受到疫情影響，終端銷售力道減弱，預計第二季出貨占比會和第一季持平，整體來說，其他產品占比營收落在28%~30%。

綜合各產線表現，羅美煒表示，第二季雖然滑鼠、穿戴出貨會減少，但遊戲機、其他產品持續成長，預估第二季營收會比第一季略增，幅度落在5%以內，至於毛利率，則因為電競划術比重降低、遊戲機拉高，故預計第二季毛利率會微幅下滑，營業利益率來說，因為費用不會有太大變化，故應該會第一季持平。

展望全年，羅美煒則認為，整體業績應該會比去年成長，當然也是希望全球疫情快點減緩。

今日法說會中，TWS依舊受到很多關注，羅美煒表示，今年希望可以爭取到更多Design in，他強調，「新品今年一定會看到，且應該不會太久」，主要還是出貨大陸客戶，整體還是希望今年TWS會比去年成長。

除此之外，在車用手勢控制產品，羅美煒表示，目前車用占營收比重還是很低，未來還是會繼續積極推廣，車用占比整體營收還不到3%。

(時報資訊)