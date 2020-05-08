英國首相強森近期人生可謂大起大落，不久前不幸感染新冠肺炎、一度陷入重症後康復、又與新歡席孟茲（Carrie Symonds）喜獲麟兒後，在5日決定與前妻、也是他的第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）正式離婚，替與席孟茲正式結為連理鋪路，有望在全英解除封城後將步入禮堂。

據英媒《太陽報》指出，事實上惠勒在今年2月初早已訴請離婚，堅持終結27年來與強森這段婚姻。雖然她提出離婚申請只需填完一份表格，不過在填完並轉交回給法院後不久，當時3月全英剛好因新冠肺炎疫情惡化，讓強森決定封城，由於行政作業中斷，讓惠勒可說是與強森完全切了，直到最近才強森才完成他必須填寫的部分。據信在離婚協議中，兩人可平分4百萬英鎊。

強森的離婚，也讓這位第77屆英國歷史中成為唯二在執政內離婚的首相，上一位 1769年內任英相的奧古斯都·亨利·菲茨羅伊（Augustus FitzRoy）。

強生也是以情史豐富聞名，他與牛津大學同學阿萊格拉（Allegra Mostyn-Owen）1987年結婚，但在1993年就離婚了，那一年強森也與第二任妻子惠勒結婚，並與有4名子女。不過以花心出名的強森，在與惠勒婚後仍外遇不斷，據傳有4名外遇女友，而直遇上了現任伴侶席孟茲，才讓強森決定切了與惠勒的婚姻。

此外，強森去年7月就任首相時，席孟茲跟他一同搬進唐寧街10號，是英國史上第一次有首相帶著非婚姻關係伴侶住進唐寧街，席孟茲也是173年以來最年輕的首相伴侶。

(中時電子報)