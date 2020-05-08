聖暉(5536)及子公司朋億(6613)公布4月合併營收，聖暉受惠無塵室及機電系統整合工程服務認列，4月合併營收14.04億元，年增19.82％，前4月合併營收為44.84億元，改寫歷年同期新高，年成長14.11％。朋億4月合併營收3.74億元，年減3.44％，累計前4月合併營收13.16億元，年減18.46％，主要4月營收持續受到疫情干擾，導致訂單出貨認列遞延，目前大陸地區客戶設備需求及工程服務施作進度已逐步恢復正常，但因交貨遞延，第2季仍保守以對。

聖暉受惠無塵室及機電系統整合工程服務業務施工認列，再加上大陸地區隨著疫情控制後，客戶積極加速推進專案工程進度，推升4月營收升溫。

朋億方面，大陸積極推動5G、AI、大數據、工業互聯網等7大領域基礎建設，朋億也拓展5G、Micro LED、第三代半導體等接單機會，目前整體在手訂單較去年同期成長10％以上，大陸疫情改善後，將較歐美快速復甦。而歐美地區第1季下旬開始大爆發，美國、日本現在尚未解禁，朋億原物料依賴歐美日進口，短缺都會影響交貨時程，是第2季還要觀察地方。

(時報資訊)