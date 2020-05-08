疾管署副署長莊人祥。（林周義攝）

國內再添1例漢他病毒出血熱病例，個案為新北三重一位家中經營工廠的50多歲女性，近期無出國史，4月中開始出現發燒、全身痠痛的症狀，後來症狀加劇，二採後確診。根據疾管署統計，國內今年共累計5名和他出血熱病例，已創下5年新高。

疾管署副署長莊人祥表示，該名女性活動地以住家及工作地為主，工作地有老鼠出沒，但未被咬傷，4月15日起出現發燒、全身痠痛症狀就醫，因症狀未改善，4月17日就醫後收治住院，4月20日通報。因第一次採檢結果無法確認，個案5月5日再次採檢，今日確診。

莊人祥表示，個案的相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導，提醒注意防鼠措施。

根據統計，國內今年累計5例漢他病毒出血熱病例，略高於2016至2019年同期(分別為3、0、1、0例)，個案居住地為南部3例、北部2例；自2010年以來累計19例，性別以男性12例(佔63.2%)為多；年齡則以40歲以上15例(佔78.9%)為多。對於今年確診案例創下5年新高，莊人祥表示，不清楚確切原因，但市場、餐廳、工廠等場所都需要特別留意環境衛生，以免暴露在染疫的風險中。

漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲民眾，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

(中時電子報)