高雄市長韓國瑜深陷罷免危機，前立法院長王金平此時出手相救，對此，國民黨台北市議員李明賢表示，國民黨內做過民調，罷韓支持度非常高，分析結構除綠營外，還有淺藍也是要角。若罷韓成功，不只韓國瑜受傷，連國民黨形象都將受到重創！王金平無法坐視國民黨這樣下去，才會在這時挺身相助韓國瑜。

王金平與韓國瑜關係雖因總統大選產生嫌隙，但雙方溝通管道仍暢通。白派要角日前證實，韓、王4月中旬曾在立委林文瑞雲林的家中餐敘，氣氛良好，王認為罷韓是民進黨傾全黨之力的行動，他身為國民黨員不會置身事外，適當時機會有適當表態。

對此，李明賢在政論節目《鄭知道了》先表示，國民黨內也有做民調，結果也和一般市面上的民調做得差不多，罷韓的支持度都很高。此時，鄭弘儀問做出的民調有多高，李明賢回應，非常高，詳細數字他沒過問，但就是非常高。他們黨內分析結構，除了民進黨反韓外，還有一部份是國民黨的淺藍也支持罷韓。

李明賢再表示，現在就要努力拆除炸彈，當初這些人對韓國瑜一當選高雄市長，就跑去選總統非常不諒解，因此，現在國民黨就是要和這群人疏通理解，也因此王金平才會出來，希望在這個關鍵時刻，出來整合一下，說服他們不要出來投罷韓票。

李明賢直言，現在國民黨不管喜歡還是討厭韓國瑜，一定都會全力相助韓國瑜。因為韓國瑜如果真的被罷免成功，國民黨將會大傷！若韓國瑜被罷免掉，首當其衝就是國民黨的政黨支持度會在掉3-5%，所以一定非要救韓才行。

(中時電子報)