（同上）

台開新埔雲夢山丘五一連續假期限定開放後，獲致很多鄉親朋友好評，紛紛希望以後可以在周六、日開放，值此疫情時期，台開響應「防疫新生活運動」，自明（9）日起，每逢周六、週日均開放，開放時間為早上9點至下午5點，入園免費，汽、機車也均免收停車費，讓民眾到雲夢山丘賞蘭花、賞孔雀，呼吸新鮮空氣，同時也免費開放泡腳溫泉池讓大家體驗。

另因應鄉親希望能再恢復園區之前頗受好評的「一日農夫」活動，台開也決定在六月恢復一日農夫活動，採事先報名預約制。

凡參加者由園區提供菜苗及農田，自播種、施肥到收成歷時一個多月，收成時所有蔬菜均可全部帶回家，種植菜種有大白菜、空心菜、大陸妹、菜頭等，往年一日農夫體驗活動，通常一季舉辦一次，體驗過的民眾紛紛表示有自己一塊小田地，自己種菜自己吃，可以學農夫們紛紛捲起衣袖，拿起小鐮刀開心採收，可全家大小一起來體驗，其中不少來自竹科園區員工報名參加。

新埔雲夢山丘12年來種植大、小喬木逾1,800株，整個園區共有1,334株大喬木、4,139株小喬木、灌木51,157株等，每年減碳3,460公噸，約等9座大安森林公園減碳量。因樹木本身可以減碳與釋放氧氣功能，也使PM2.5值佳，代表空氣好，如：雲孟山丘2018年PM2.5全年平均是6.7，環保署標準值是19.8；2019年PM2.5全年平均是7.9，環保署標準值是15.5，

其中大喬木包括樟樹、小葉欖仁、油桐等，小喬木包括桂花、油茶花、山櫻花等，其中樟樹每公頃的二氧化碳平均吸收量是186公噸，根據林務局統計位居碳吸存能力第五名。以台灣每人每年平均產生約 11.9 公噸的碳足跡，樟樹可以吸收一個人約 16 年的碳排放量，數值相當可觀。

(中時 )