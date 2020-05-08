高雄市長韓國瑜罷免案倒數28天，高雄市民的想法也逐漸清晰，網路媒體近日公布最新罷免民調，高達77.9%民眾會去投票，表態會投贊成票的市民則高達55%，民調指出，若明天就是投票日，那韓國瑜就勢必會被罷免。網友紛紛留言，直呼，「被這數字嚇到了」。

據《寶島通訊》昨(7日)公布的民調，針對高雄市民做罷免調查，結果顯示有高達77.9％民眾會去投票，其中表態一定會去的有47.5％，而投贊成票的市民也高達55％。由此民調可知，「若今天就是投票日，韓國瑜將失去市長一職」。

民調也指出，願意去投票的77.9%的受訪者中，有47.5 %的受訪市民「一定會去」投票，有30.4%表示「可能會去」。民調也問及，「若明天就是投票所日，請問您會投贊成罷免，還是反對罷免？」，結果顯示，若以總比利100%來看，投「贊成票」的市民超過55%、投「反對票」的有32%，無明確意見者佔12.9%，

此次民調係由《寶島通訊》委託「精湛民調公司」於5月4日至5日進行調查，調查對象為設籍在高雄市年滿20歲以上市民，調查方法以高雄市話為抽樣母體，採分層比例抽樣。成功有效樣本數為1090份，在95%信心水準下，抽樣誤差±2.97%。

相關資訊經轉傳至批踢踢論壇，反對罷韓的網友表示，「高雄人好誇張」、「要不要乾脆寫100%」、「如果罷韓才是對高雄的最大幫助，那就罷吧!高雄人喜歡淹大水、登革熱、坑洞，那就回到以往吧」、「高雄人不喜歡韓市長，是高雄人一時想不通」。

贊成罷韓的網友則認為，「幾份民調下來，罷韓投票看來是穩了」、「罷韓加油、一定要光復高雄」。

(中時電子報)