為推廣綠能運具，北市府向Gogoro議價購入547台公務電動機車，每輛約省9000元，但北市議員戴錫欽發現，有半數公務電動機車每月騎乘里程數不到電池交換月租費免費里程數的一半，卻被收取整月費用，等同每年浪費163萬9527元，要求市府妥善評估綁約方案，節省公帑，發揮最大效益。

環保署於2017年宣布推動「2030公務車輛及公車全面電動化」、「2035新售機車全面電動化」及「2040新售汽車全面電動化」，北市府更規定將燃油機車在2028年前全數汰換為電動機車，北市環保局目前統一議價購入547台Gogoro公務電動機車。

戴錫欽指出，市府議價購入的公務Gogoro平均每輛約省9000元購車費，但電池交換月租費率與一般民眾單買1台電動機車相同，且未依照公務機車使用量訂定合理的綁約方案。

他調查，全市共有273台公務Gogoro的實際每月騎乘里程數，未達電池交換月租費免費里程數的一半，許多單位甚至只騎到免費里程數的3成，卻被收取整月的費用，平均每月「多付里程數」為5萬4651公里，換算下來，等同市府每月浪費13萬6627元，每年約163萬9527元，「議價根本是議半套！」

戴錫欽認為，Gogoro目前綁約最短3個月，最長3年，月租從299到799元不等，市府應重新評估各單位公務Gogoro騎乘的里程數，搭配適合的綁約方案，並研擬釋出市有土地，增設電動機車換電站，做為與業者爭取騎乘里程數計費方案的籌碼，避免再浪費月租里程數。

市警局長陳嘉昌指出，目前由各分局決定綁約方案，後續會依轄區使用狀況綁約；環保局長劉銘龍說，已提醒各單位每一季檢討一次公務電動機車騎乘里程。

增設電動機車換電站部分，劉銘龍說，公有停車場、高架橋下、公園用地可做換電站，屬有償式，市府可收租金，接下來會請公園處、新工局和交通局協助。

(中時 )