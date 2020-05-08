中央流行疫情指揮中心下令酒店作好防疫就可開業，6都沒人敢開第一槍，台南市已有女子因為酒店關門失業，躲在成功路上一家小旅館吸毒，7日晚間10時許黃姓男友探班，遭警方盤查，意外遭逮，她嘆氣表示「乾脆趁這時機轉業」。

38歲楊女過去從事酒店業維生，因為新冠肺炎疫情導致酒店關門，失業後沒另找工作，每天躲在小旅館內，吸食海洛因毒品過活。

40多歲的黃姓男友7日晚間10時許前來探視，隨身帶著朋友的12歲女兒，黃男離去時，在旅館外遇上盤查的警方。

警員見黃男神情慌張，身邊的小女孩又揹著書包，起疑上前詢問，黃男慌稱小女孩不是自己的孩子，女孩的父親是自己的朋友，該男剛吸毒遭逮，他代為照顧一天，得知友人7日晚上已交保，要帶女孩交還給朋友。

黃男在警察盤問之下，說溜嘴剛從女友住處離開，警方在他身上查獲1把門房鑰匙，隨即詢問旅館櫃台人員，追查真相，黃男故意編造女友假名字，讓櫃台人員找不到名單，警方直接對著鑰匙房號上樓敲門，應門的就是楊女。

楊女剛服用毒品，神情恍惚，無力招架警方盤問，立刻坦承是黃男的女友，並主動交付1小包海洛因毒品。苦嘆因為疫情關係，酒店關門，自己失業在家多時，還被抓到毒品，苦嘆想趁機轉行。

警方一邊將楊女依照毒品危害防制條例移送台南地檢署，一邊代為照顧12歲小女孩，並通知其父親來領回。

(中時 )