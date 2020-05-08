台中女中黃映潔（左起）、許又云分別錄取台大公共衛生系、醫學檢驗暨生物技術學系。（林欣儀攝）

受新冠肺炎疫情影響，公衛相關科系在今年申請入學大熱門，台中女中黃映潔高中參加模擬聯合國社，對公共議題很感興趣，以4科59級分的成績申請台大公衛，第一階段就擊敗1400名對手、第二階段在98人中脫穎而出，未來希望投入國際組織、幫助國際弱勢。

日文檢定成績為N2、英文多益970分的黃映潔高中時曾休學一年赴日交換學生，去年7月返台後，花費半年時間重拾課業，她說，第一次模擬考的成績只考了4科44級分，下定決心重新整理筆記、講義，熟讀觀念並多多練題目，在學測前最後一個月找回答題手感。

高中參加模聯社的黃映潔說，在社團中討論許多國際議題、寫解決方案，對於較專業的內容都會寫到要請NGO協助，對於國際組織感到嚮往，也因感覺國際上有許多人的生活環境與自己差異很大，希望替他們發聲，公衛系就在選讀名單中，卻因「以後能幹嘛」一度遭家人反對，直到最近受疫情影響，家人才覺得讀公衛也不錯。

黃映潔申請的台大公衛系今年有多達1400人參加第一階段篩選，她說，看到那麼多人、真的有被嚇到，感覺到「跟風」熱潮，還特別準備許多時事相關資料，面試時評審來回問了3次「是否真的想念公衛」，感覺自身經歷占了優勢，終於順利錄取。

同樣就讀女中的許又云是儀隊副區隊長，在社團練習之餘善用時間讀書，因喜歡化學實驗，錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系，此外，擔任合唱團社長、天文社長的張絜然、張佩瑄則分別錄取會計系、物理學系。

(中時 )