裕民航運（2606）2020年第一季營業收入19億元，營業淨損6,400萬元，稅後淨損3.87億元，每股虧損0.46元。公司指出，首季虧損主要受新冠肺炎帶來的金融資產等損失，預計全球疫情控制後，各國經濟刺激計畫將加大基礎建設投資，帶動原物料運輸需求，散裝市場將可望逐步回揚。

裕民說明，今年首季爆發新冠肺炎疫情，嚴重衝擊總體經濟，散裝航運市場適逢季節性淡季，需求不振加上低硫油價格加重船東成本，致航運本業虧損。2020年第一季BDI均值為601點，年減25％，其中，海岬型BCI指數1月31日收盤為「負20點」，是首次出現負數，並持續下探新低，3月9日收盤「負372點」，現貨日租金僅剩美金2,385，第一季BCI均值93點，年減90％，現貨日租金均值僅美金4,558，年減48％。

所幸指數緩步回升，4月已回復正數，但目前疫情持續擴散，不確定性仍充斥市場，預計於全球疫情控制後，各國經濟刺激計畫將加大基礎建設投資，帶動原物料運輸需求，散裝市場將可望逐步回揚。

此外，2020年第一季營業外收支淨損NT$3.2億，主因乃受新冠疫情影響，全球股市崩跌，FED為救市，大幅降息及無限QE，致所投資金融資產及負債出現帳面評價損失3億多。惟此部分損失，並不影響公司現金流量，日後可隨市場恢復好轉後回沖。

(工商 )