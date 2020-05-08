行政院副院長陳其邁領軍的科技防疫團隊成員，今（8）日赴國光生技台中疫苗廠聽取新冠肺炎候選疫苗試驗有效的結果簡報，針對相關法規及生產規劃，討論政府將可提供協助部分。

今日到場成員包括政委吳政忠、衛福部長陳時中、台大副校長張上淳、國衛院長梁賡義、食藥署長吳秀梅、疫苗組召集人蘇益仁、台大教授陳培哲等。

由國光生技董事長詹啟賢說明新冠疫苗進度、相關法規及生產規劃 。基於防疫需求，期待台灣新冠疫苗能即早上市供國人施打。

董事長詹啟賢指出，國光生技為政府防疫夥伴，過往在H1N1疫情爆發時也曾緊急供應上千萬劑疫苗保護國人。

在這次新冠疫情中，國光自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，但國光深知疫苗從開發到生產具有風險，一定要有備案，因此啟動國際合作，基於台美防疫合作友好，已和美國NIH簽約，由NIH提供生物原料，做為開發新冠候選疫苗標的，更進一步確保新冠疫苗開發的成功率。

另外， 國光與國衛院已簽約合作開發新冠疫苗，積極參與國衛院次單位疫苗與DNA疫苗合作案，希望加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫、台灣優先的承諾，於明年提供防疫所需疫苗。

(中時電子報)