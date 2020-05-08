美國總統川普在去年12月20日簽署了《2020國防授權法案》，將原本隸屬空軍的太空部隊正式獨立，成為美國的第6軍種太空軍，而在一月時美國上將Jay Raymond在白宮正式宣誓，成為美國歷史上首位太空軍司令，本月6日時也釋出了首支太空軍的招募廣告。

在太空基金會（Space Foundation）贊助的網路研討會上，美國空軍部長Barbara Barrett和太空軍司令Jay Raymond釋出了太空軍的首支招募影片，並說明了太空部隊的重要性，在影片的最後更強調，「你的使命也許不在這個星球」。

Jay Raymond表示，人必須要了解現在生活中是非常依賴太空的，手機訊號、GPS服務都需要仰賴太空中的衛星，而現在是太空發展的關鍵時刻，不管事國家安全、商業活動還是火星、月球計畫，太空領域在所有方面都有取得進展。

而太空領域競爭目前變的更加激烈，情勢也不斷變化當中，所以才會創建獨立軍事部門，但JayRaymond強調，美國不想讓衝突延續到太空之中，不過仍會讓人員獲得軍事訓練並具備戰鬥技能，目前太空軍仍在持續招募當中，預計要招滿1.6萬人。

而在5月時16日時，太空軍跟空軍快速反應能力辦公室合作的「無人太空機X-37B」，將要進行第6次發射，並且會進行一項海軍研究實驗室的計畫，打算將太陽能轉換成微波能量傳送回地球。

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(中時電子報)