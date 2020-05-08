貨車上的兩名正副駕駛就沒有這麼幸運，分別受到骨折及2至3度的燒燙傷，緊急開刀治療並送入加護病房，不排除有生命危險的可能。（彰化基督教醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化台61線西濱快速道路北上189.5k漢寶王功段，今天上午發生一起油罐車火燒車意外，油罐車駕駛疑似因煞車不及，不慎撞上前方變換車道的大貨車，兩車瞬間起火燃燒，警消獲報後抵達現場，分別將3人送往彰濱秀傳、二基及彰基醫院救治，而詳細的肇事還有待警方調查釐清。

這起事故共有3名傷者，45歲劉姓槽車駕駛相較幸運，僅受到局部的肢體撕裂傷，但貨車上的兩名正副駕駛就沒有這麼幸運，分別受到骨折及2至3度的燒燙傷，緊急開刀治療並送入加護病房，不排除有生命危險的可能。

彰基副院長周志中表示，51歲的大貨車鄭姓駕駛，燒傷面積達體表50％，有2至3度燒燙傷，傷及臉部，雙上下肢，後臀部；而67歲連姓副駕駛，頸椎骨折、雙下肢30％燒燙傷2至3度，緊急開刀救治，有生命危險，目前皆送入加護病房。

芳苑分局表示，初步調查鄭姓大貨車駕駛載另一名連姓友人行經台61北上189k處，疑似因變換車道，後方由劉姓駕駛的油罐車剎車不及追撞大貨車，瞬間大貨車起火燃燒，並波及油罐車車頭，3人分別送彰濱秀傳、二基及彰基醫院救治，而詳細的事故原因，還有待警方後續調查釐清。

(中時 )