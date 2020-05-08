台灣烘焙實力媲美防疫實力長期在國際中備受矚目，賽事戰績更是屢屢名列前茅，讓許多烘焙好手、新秀熱血沸騰、躍躍欲試，盼能透過自己的雙手向世界宣示台灣烘焙工藝！年度最大規模的烘焙比賽「2020 UniBread烘焙王麵包大賽」即日起開放報名，將為被疫情波及的烘焙業注入新動力，也讓全台沉寂許久的烘焙好手們有機會大展身手，放手一搏爭取50萬高額獎金以及年度烘焙王榮耀，並代表台灣遠征法國站上國際舞台。

今年邁入第四屆的UniBread烘焙王麵包大賽，由統一企業、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，以國際賽事標準提供規模最完善的烘焙競技舞台，孕育台灣全能型烘焙人才，是目前烘焙業內最具指標性的麵包賽事之一，不僅是難度等級最高、冠軍獎金最優渥，更與國際賽事接軌，同時也是2021年世界麵包大賽（8th MONDIAL DU PAIN）台灣區選拔賽，獲勝的年度烘焙王將代表台灣前進世界，並讓世界品味台灣。

世界麵包大賽（MONDIAL DU PAIN）是由法國歷屆最佳工藝師成員（MOF, Meilleur Ouvrier de France）號召組成的法國麵包大使協會所舉辦，更具專業權威，是國際上最中立、公正的麵包比賽，因此被全球烘焙職人視作烘焙競技的最高殿堂、無上榮耀！2020 UniBread烘焙王麵包大賽作為明年法國世界麵包大賽（8th MONDIAL DU PAIN）台灣的前哨戰，賽事內容全面以國際規格辦理，高壓試煉出全方位的烘焙全才。

今年賽事更加精彩，除了要求選手們需在8.5小時內獨立完成世界麵包類、甜麵包類、藝術麵包類三大比賽類別，共8項烘焙作品，還加入了全新比賽項目「手揉麵團」，將考驗選手們對於未知麵團的即興演繹能力，以超乎國際標準的究極試煉評選出全能型烘焙工藝大師！

(中時 )