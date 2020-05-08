敦泰(3545)今(8)日召開重大訊息說明會，宣布董事會決議進行現金減資，減資幅度約30%，並通過資本公積放發現金案，每股配發0.5元，合計每位股東每股可以領到3.5元現金，兩案將於6月20日股東常會上進行決議。

敦泰財務長廖俊傑表示，敦泰長期維持穩健的財務結構，且加上自去年第3季起營運漸入佳境，為有效運用剩餘資金，決議辦理減資，將現金退還予股東，以提升財務指標，增加股東權益報酬率。

敦泰此次減資幅度為30%，預計現金減資新台幣8億9972萬元，總計消除股份8997萬2074股，每股將退還股東現金3元，減資後實收資本額降至約21億元，董事會將於主管機關核准後，另訂減資基準日，實際退還股款比率及減資後之實收資本額，以減資基準日之在外流通股數為準。

敦泰4月合併營業收入為9億4300萬元，受到新冠肺炎疫情升溫，導致終端消費需求轉趨保守，供應鏈拉貨趨緩的影響，使得敦泰4月營收表現較3月衰退18.09%，但仍比去年同期成長22.45%。

(時報資訊)