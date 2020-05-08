洪子淵擔任新港文教基金會環保義工，喜歡釣魚。（洪子淵父親洪政利提供）

台灣大學學測申請8日放榜，嘉義高中共35人正取、10人備取，其中4人上醫學系、3人上牙醫系，嘉中表示，今年受疫情影響，很多學生選擇不出國念書，留在國內申請大學，競爭格外激烈，嘉中的表現仍然亮麗。

嘉中公布正取名單：醫學系張淵荏、戴士軒、邱雋壹、黃柏誠，牙醫系洪子淵、洪秀峰、陳庭禾，電機系葉家均、林冠諺、林宗易、葉軒易，資訊工程學系張子泓、蔡佳誠、鄭憲澤，資訊管理學系蔡佳誠。

洪子淵是牙醫正取第2名，申請頂尖大學台陽成北醫全都錄取，打出漂亮全壘打，他擔任新港文教基金會環保小義工，喜歡釣魚，引起面試教授好奇詢問，他說，當義工種自然米從無到有，體驗到感恩的心，釣魚養成專注力、觀察力。

張淵荏是北興國中畢業，屢次參加奧林匹亞物理、化學、數學競賽活動，高中英語單字及作文比賽，表現不俗。

校方表示，今年的競爭比往年激烈，因為疫情，很多學生不出國求學，加上去年首度採用5科選4，高分群很多人落馬，今年重考生大增，牙科今年也改採與醫科相同的甄選方式，即有一、二階甄試，嘉中維持4人上醫科，牙醫攻下4分之1，表現優異。

(中時 )