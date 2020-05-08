賴弘國3月14日仍發文放閃。（圖／翻攝自賴弘國528微博）

網友發現阿嬌、賴弘國雙雙刪除去年澄清男方花心傳言發文。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

港星「阿嬌」鍾欣潼和「醫界王陽明」賴弘國2018年5月結婚，今(8日)女方發出聲明，證實兩人簽了分居協議，正在冷靜中，間接認了婚變，眼尖網友則發現，去年9月賴弘國爆和女網紅曖昧，當時阿嬌發文力挺老公，說：「這個熱鬧我們不湊啦」，如今竟已悄悄刪文。

阿嬌3年前來台拍戲《動物系戀人啊》時，在歌手信的牽線下和整形醫生賴弘國相識交往，2018年2月阿嬌在生日派對上被賴弘國求婚成功，兩人後來在洛杉磯與香港舉行婚宴。去年底阿嬌和賴弘國上《花花萬物2》，阿嬌透露自己的堅持是跟婚禮有關的錢不出，免得有「拿錢把自己嫁出去」的感覺，而賴弘國看到帳單時則自嘲「怎麼會有人結婚結到破產！」

今年1月，賴弘國和阿嬌又攜手上《吐槽大會》，阿嬌幫老公洗白，澄清先前夜會網紅絕不是事實，也賴弘國絕對沒有吃軟飯，「其實他沒有花過我的錢，反而是我一直花他的，尢其是在結婚前，買機票、買禮物、辦Party都很貴的，所以你們不要再說我老公吃軟飯了！」並澄清先前的女網紅其實是他們兩個都認識的朋友，當下其實是一群人一起吃飯，並非所謂的私會。

而賴弘國當時在節目上稱讚阿嬌「活得像公主，但沒有公主病」，夫妻倆一來一往吐槽放閃，今卻傳出感情生變分居，網友發現賴弘國直到3月14日白色情人節還在發文放閃，而阿嬌卻低調刪除了替老公澄清花心的文章，夫妻倆情變主因究竟為何，只有當事人才知道。

(中時電子報)