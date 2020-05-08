Twins成員阿嬌，前年12月嫁給「醫界王陽明」賴弘國，沒想到結婚不到兩年就傳出離婚，稍早阿嬌也由公司代為回應，承認雙方已經簽了分居協議，但有眼尖網友發現，三月初兩人就已離婚，賴弘國卻在白色情人節曬出兩人婚紗照疑放閃，立刻掀起熱議。

賴弘國被爆3/1和阿嬌離婚，但白色情人節卻曬出婚紗照曬恩愛。（圖／m01yb46 IG）

阿嬌與賴弘國今天爆出婚姻告吹，但根據消息指出其實今年3月1日兩人就已離婚，但有網友發現3月14日白色情人節時，賴弘國仍在IG曬出兩人婚紗照，照片中兩人深情親吻對方，並寫道：「白色情人節快樂」，接著#htag「missyousomuch」，被推測希望藉著隔空喊話挽回兩人婚姻。

當年賴弘國為了完成阿嬌夢想中的婚禮，先是於前年5月到洛杉磯舉行婚禮，宴請雙方至親好友，同年12月到香港舉行註冊儀式，則是邀請雙方演藝圈好友共襄盛舉，據悉2次宴客加上到馬爾地夫蜜月旅行，幾乎把賴弘國積蓄花光，此外賴弘國更抱怨過阿嬌曾一天刷掉她好幾個月薪水，讓他嚇的立刻把信用卡拿回來自我保管。

(中時電子報)