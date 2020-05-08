瑞德西韋在獲得美國FDA用於治療新冠病毒的緊急使用授權（EUA）後，售價成為大眾矚目的焦點。近日，非營利性研究機構臨床與經濟評論研究所（ICER）發佈了瑞德西韋治療新冠肺炎（COVID-19）的不同定價模型分析。該研究稱，瑞德西韋最低成本回收價為10美元，而成本效益模型下的最高價可達4460美元(約台幣13.3萬元)。

傑富瑞(Jefferies)分析師Michael Yee在一份報告中表示，吉利德目前正在增加供應，目標是到今年年底治療100萬名患者。從理論上講，即使按每位病人1000美元的價格，不到ICER公平價格的四分之一，瑞德西韋今年的銷售額也能達到10億美元。

關於瑞德西韋的定價問題，醫療業者表示：「這主要看吉利德公司是想盡快收回成本還是會更多考慮公益性質，兩者會呈現出截然不同的價格。」業界普遍看法，吉利德公司應該以較低的價格提供瑞德西韋藥品，合理的價格區間或在每個療程1000美元以內。

目前，吉利德公司已經宣佈無償向美國捐贈150萬劑量的瑞德西韋，如果患者採用10天的療程，這意味著14萬患者可以用到這款藥物。不過目前美國新冠肺炎累計確診人數125萬，如果正式開始商業化銷售，又該如何定價呢？

ICER得出的結論是，在不考慮研發投資的情況下，每10天療程10美元的價格將能夠覆蓋瑞德西韋的生產成本；如果確定了死亡率益處，以通常用於治療大型患者人群臨界值的成本效益定價，估算最高上限為4460美元。

與此同時，「人民的希望」瑞德西韋給吉利德帶來的資本市場的助力，也讓藥品的定價問題變得更加複雜。

2月1日，瑞德西韋「神奇療效」首次爆出時，吉利德股票盤前一度大漲接近20%。事實上，今年以來，靠著瑞德西韋的「走紅」，吉利德公司市值增加了近170億美元達到977億。

在各種輿論的影響下，吉利德公司已經開始考慮藥品的供應和定價問題。5月5日，吉利德宣佈，將與其他製藥公司一起在美國以外的地區生產和銷售新冠肺炎治療藥物瑞德西韋，以確保該藥供應能滿足全球需求。

吉利德稱正在與多家製藥和化學製造公司進行商談，希望至少2022年之前獲得歐洲、亞洲和發展中國家和地區的瑞德西韋生產許可，仿製藥和低收入國家的供應問題，也已經被納入考量範疇。

根據吉利德的說法，其目前已經在與印度和巴基斯坦的製藥商談判，以授予後者在發展中國家銷售仿製藥的長期許可。同時，還與聯合國支持的非盈利組織「藥品專利池」（Medicines Patent Pool）商談授權瑞德西韋在低收入國家使用。

華爾街日報分析認為吉利德放開授權，可能是為了規避公眾對瑞德西韋這款藥物定價的爭議。

(中時電子報)