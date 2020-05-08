泰籍男移工騎贓車搶印尼籍看護錢包，台南新營警方6小時順利逮人，找到被害人錢包及花剩406元的贓款。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南一名泰籍男移工疑缺錢花用，7日上午竟騎贓車在新營市區搶印尼籍看護和阿嬤電動車置物籃裡的錢包，警方獲報後，下午5時許在白河區逮捕犯嫌，並依竊盜及搶奪罪嫌送辦。

7日上午11點多，1名印尼籍看護到台南市警察局新營分局中山路派出所報案，原來早上跟著阿嬤訪友後返家途中，9點多在新進路上被1名騎機車的男子行搶，看護先把阿嬤送回家後，趕快衝到派出所報案。

新營分局獲報後，立即發動攔截圍捕並組成專案小組展開調查，在積極追查下，掌握嫌犯行蹤，於下午5時許在白河區趁嫌犯四處遊晃，6小時內順利將他追捕到案。

據了解，在新營工業區工作的81年次泰籍男性移工，疑似缺錢花用，7日早上7時騎著偷來的電動車，到學甲區一民宅前換偷1輛摩托車，騎回新營區隨機尋找犯案對象。

這名泰籍移工在新進路上看到騎乘電動輔助四輪車的印尼籍看護和阿媽，心想警戒心不高且較無防備，竟然下手行搶放在置物籃的皮包，搶走了現金1000多元和證件。

泰籍男移工騎著偷來的電動車去偷摩托車。

警方在下午5點多在白河區順利逮捕嫌犯，找到被害人的錢包、證件，及被花剩406元的贓款，並將嫌犯依法送辦。

(中時 )