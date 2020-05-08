讓股東變鐵粉再添一家，Mr.Onion天蔥國際宣布，今年股東會也將大方贈送600元旗下三品牌：喜滋客廚房、點8號 星級名廚點心專賣、天蔥牛排Mr.Onion之共同消費抵用券作為股東紀念禮，要把股東圈粉。

餐飲業大灑折價券給股東，王品今年預計發出的紀念品是2,200元餐飲禮券，其中200元不限品牌使用，另外2,000元則會設定各品牌折抵上限，這年發出的餐飲禮券價值近5,000萬元。

跟進王品，天蔥今年股東會贈品大方贈送600元折價券，兌換日期為5月10日至8月31日止，天蔥表示希冀藉此感謝股東長期支持外，也能再拉抬一波買氣。

天蔥國際公布今年4月合併營收1,161萬元，月增23.67％，相較去年同期成長約4.3％。

天蔥表示，由於疫情逐漸趨緩，消費力逐漸復甦，「點8號」平均假日都有5~6輪翻桌率，加上早已啟動外帶、外送服務，因此帶動4月營收較去年成長。

(中時 )