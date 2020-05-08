實在太誇張！百萬裝潢新屋成廢墟，新北市板橋區某處公寓，一名謝姓房東指控遇上惡房客，因長期遲繳房租，4月底請對方搬離，竟沒有想到最近上門查看，竟發現屋內亂七八糟，滿地上權都是垃圾，家具更糟破壞損失至少20萬，向對方求償，房客竟怒嗆「名下沒財產，去報警吧！」這名房東簡直氣炸。

推開房門，地板全是垃圾，屋內髒亂不堪。(照片/板橋分局 提供)

謝姓屋主實在好無奈，多年努力積蓄，花了百萬新裝潢好的房子，竟遇到這名惡房客。根據《TVBS》報導，這名46歲周姓女房客，兩年前，帶著一名國中兒子開始承租這間房子，期間多次遲繳房租，屋內時常飄出異味，經多次勸導沒用，請對方4月底搬離。豈料，房客一開始竟反嗆「催什麼，房子直接歸還，頭大的是你」根據了解，房客上月底表示不會回去了，並請房東找清潔公司來，允諾會負擔清潔費，房東推開門，看到屋內髒亂不堪簡直氣炸，質疑房客根本是惡意搞破壞。

屋內滿是垃圾、凌亂不堪，屋主簡直氣炸了。(照片/板橋分局 提供)

走進屋裡，大門只能推到一半，簡直不敢相信，眼前所見地上滿是吃完便當盒、飲料罐垃圾等，房東實在超傻眼，花了百萬裝潢如今成了廢墟。房客拍拍屁股走人，留下爛攤，房東花了3萬元找清潔公司載走6、7台車的垃圾，加上遭破壞家具20多萬元，實在令人欲哭無淚。

房間內堆滿垃圾、髒亂不堪。(照片/板橋分局 提供)

板橋分局警方表示，接獲簡姓民眾報案，經到場瞭解後，房東與房客屬租屋糾紛問題，周姓房客在租屋處內堆放許多垃圾，退租時，沒有清理乾淨，員警現場協助拍照蒐證，惟房東表示暫不提出毀損告訴。

(中時電子報)