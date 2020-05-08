有不肖業者在防疫期間賭場玩很「胸」。竹北市一家博弈主題餐廳，竟然掛羊頭賣狗肉私下開起百家樂賭場，還以D罩杯美少女荷官為號召吸引大批賭客聞訊開賭。警方聞訊攻堅，在現場共逮捕到賭客14人、荷官4人、現場負責兌換現金「線頭」2人及現場負責人，查扣賭資新台幣4萬6600元、點鈔機、監視器、賭客1:1籌碼折合新台幣102萬餘元，全案依賭博罪移送新竹地檢署偵辦。

新竹市刑警大隊於現場搜獲盜的證物。(新竹市刑警大隊)

新竹市刑警大隊衝入逮捕畫面(新竹市刑警大隊提供)

據了解，客人們需下載手機程式，填寫私人資料才能成為會員。此餐廳以經營「百家樂」為主，但對外佯稱是單純的主題餐廳，民眾須加入會員才能進入，店內提供完整的百家樂賭具設備，賭場內的荷官也都精挑美少女，而且經過嚴密訓練，身材姣好，還要求必須都有D罩杯以上，讓賭客聞風而來，對內外管制也做的密不通風，現場皆以籌碼對賭。

新竹市刑警大隊正在蒐證假博弈的非法收入金額。(新竹市刑警大隊提供)

新竹市刑警將犯人移送新竹地檢署偵辦。(新竹市刑警大隊)

警方調查，該餐廳經營模式均以「線頭」負責兌換，增加查緝困難，惟警方及新竹地檢署早已暗地調查，經數月埋伏蒐證及檢察官指揮偵辦下始順利了解賭資兌換模式。

警方凌晨攻堅，當場逮捕賭客14人、荷官4人、現場負責兌換現金「線頭」2人及現場負責人，查扣賭資新台幣4萬6600元、點鈔機、監視器、賭客1:1籌碼折合新台幣102萬餘元，全案依賭博罪移送新竹地檢署偵辦。

(中時電子報)