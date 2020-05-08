香港女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌）2018年和台灣帥哥「醫界王陽明」賴弘國閃婚，儘管婚後上真人秀曬恩愛，仍屢傳婚變的消息，不被外界看好；今(8)日遭爆出兩人早已離婚，阿嬌也透過經紀公司證實「已分居」，阿嬌出道後緋聞不斷，感情路如天堂路坎坷，短命婚姻更像是一場「真人秀」。

阿嬌外型甜美，從出道後就經常傳出緋聞，但大眾印象最深刻的多半是「陳冠希事件」，當初她為了心儀對象甘願拍不雅照，震驚所有人；後來雖然仍有許多男人追求，但總遇不到對的人，原以為和賴弘國相識相戀，更甜蜜閃婚。

兩人閃婚消息曝光時，就不被外界看好，他們經常在社群平台放閃，還受邀出演大陸夫妻真人秀節目，大方曬恩愛，但不時還會有兩人婚變消息傳出；如今女方證實雙方已分居，回頭看才發現他們14個月短命婚姻才是「正港真人秀」，而賴弘國先前出席公開活動就沒戴婚戒，原來真是婚變預兆。

阿嬌經紀公司英皇對離婚消息代回應，「承應雙方已經簽了分居協議，希望能夠給雙方一個冷靜期。兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很專重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心」。

(中時電子報)