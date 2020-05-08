春江水暖鴨先知，經濟是否復甦，對於在市場上打滾的產業大老來說，或許最能親身體驗，蘋果營運長Jeff Williams昨(7日)在接受外媒訪問時指出，在各地陸續重啟商業活動下，他對美國經濟與蘋果自身前景皆相當樂觀；此前，蘋果執行長庫克也傳出曾對美國總統川普說，預計在疫情之後，經濟將呈現V型復甦。
Jeff Williams接受外媒訪問時表示，基於過去幾個月來的觀察，民眾即便在嚴峻的環境下，依舊充滿韌性，就蘋果而言，儘管現在充滿挑戰，但我們還是推出3款新品，令我被受鼓舞，長遠來看，我對經濟前景感覺良好，只是時間上的問題。
不過，由於先前蘋果公布財報時拒絕提供財測，也引起市場質疑，對此，Jeff Williams提到，蘋果的供應鏈夥伴們很大程度都是處於產能滿載的狀況，大家都持續地在工作，我們將會向前邁進，未來幾周，蘋果也會重新開放更多零售店，就如同剛剛所說，長時間而言，我抱持著樂觀看法。
文章來源：9to5mac Apple COO Jeff Williams says he’s ‘optimistic’ about Apple and the economy post-pandemic
(中時電子報)
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