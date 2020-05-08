高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，傳出若罷免案通過，有高雄市議員私下勸進前新北市長朱立倫出征高雄市長補選。對此，國民黨前組發會主委張雅屏在臉書表示，若真要一戰，應主席親征，而非前主席犧牲。

張雅屏說，打補選，主角是韓市長。國民黨主席可以做的事情很多，加上組發會葉壽山主委主要在高雄處理，要打出反罷免的道理以及正當性，目前尚缺公開對決的主戰場。個人認為這個主戰場就是「清貪腐VS養貪官」，「搞建設VS放煙火」。

張雅屏表示，這也是黨主席可以拉高這場反罷免戰爭的角色，但側面聽到的反罷免戰法，仍是消極的降低投票率來面對。

張雅屏說，這不能說錯，但當外在環境與媒體關注都被罷免方主導下，仍幻想低調消極面對以期投出來的選票低於25％，而且支持罷免的也要低於25％即可，問題是被激發出來投票的主要是罷免方，若56萬支持罷免者出來投票，反罷免的人若少於56萬票，罷免即過。

張雅屏指出，也就是說，選舉策略是要判斷找56萬以上韓市長支持者出來投反罷免難，還是要對方少於56萬票難？其實不矛盾，因為若朝向前述的方式來打，還有希望守住完成持續為高雄服務的機會。

張雅屏認為，若真不幸，國民黨內最有正當性到高雄出征的人，其實是現任黨主席，而不是可能參選下屆總統的朱立倫，還不到梭哈的時候，就不該王炸。

張雅屏舉例說明，當年馬英九出任主席輔選縣市長，就發出以縣市長當選人數不如預期就辭黨主席的魄力，以背水一戰的方式來輔選。另外前黨主席洪秀柱任內雖沒有遇到大選，但在當時花蓮市長補選時也是選前一週深入戰場，硬生生把原本民調落後的花蓮市長拿下。

(中時 )