據市場研究機構Canalys報告顯示，2020年第一季全球熱銷手機前十大排行榜中，港股上市的大陸手機大廠小米集團占三席。受此消息激勵，小米股價於8日午後大漲10％至11.46港元，創3月12日以來新高，單日市值淨增260億港元。

截至8日下午2時34分，小米股價報11.24港元，漲幅收窄至8.49％。

新浪港股報導，小米集團董事長雷軍於6日在微博發布一則喜訊稱，Redmi Note 8系列手機在全球銷量超過3,000萬支，平均每天有13萬人購買。雷軍還特別選用一張大象配圖，意指3,000萬支手機稱重，相當於1,776頭成年大象的重量，象徵手機銷量驚人。

小米指出，五一期間小米5G手機總銷售占比過半，反映消費者對5G手機的熱情。此外，智慧空調、智慧門鎖、智慧風扇、小愛音響、小米手錶等產品銷量也出現逾200％的增長，顯示消費者對智慧家居升級的需求顯著。

(工商 )