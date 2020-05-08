參加棒球隊的王士瑋高一時校排約百名，因棒球成績掉了100多名，高三以學測為目標，拚上台大。（林欣儀攝）

從小熱愛棒球、卻找不到機會加入球隊的王士瑋，進入台中一中後終於得償所願，卻也因為瘋狂練球，使得他高二成績直直落，校排比高一時掉了100多名，上高三後決定全力衝刺學測，順利錄取台大經濟系，他笑說，申請學校就跟打球類似，因技術沒有別人好，要靠「策略」取勝。

在球隊中擔任打擊、守備位置，王士瑋說，自己從小就喜愛棒球，但國小、國中都沒機會加入球隊，上高中後決定圓夢，高一時校排都在前百名，高二時因瘋打球，校排成績掉到200多名，上高三後雖努力拚學測，還是堅持要打黑豹旗賽，打進全國64強。

王士瑋說，為了拚學測，上高三後依照自己的步調念書，校排成績還掉到300多名，與棒球隊好友一起念書、相互打氣，讀到累了就去練球、放鬆一下，6人中有2人申請上台大，另4人決定繼續拚指考、也以台大為目標。

「申請入學面試就像打球！」王士瑋說，因不是專業球員，打球技術沒那麼好，上場比賽時只能靠策略取勝，懂得策略分析仍可以達成目標。

同樣就讀一中的陳少翔父親務農，他從國中開始就常下田幫忙，陳少翔說，每天通車往返學校與家裡，單程車程要1小時，就會利用時間背單字或休息，因不喜歡經歷生老病死，雖考了5科滿級分佳績，仍決定選擇電機系。

台中一中校長陳木柱指出，今年有11名學生錄取台大醫學系，成績較去年大幅提升，主因學校針對二階面試組成互助學習小組，除提供學生意見、進行模擬面試，也持續追蹤、落實改善。

(中時 )